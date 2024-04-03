На Київщині правоохоронець за $15 000 пропонував "відмазати" від служби в лавах ЗСУ

Чоловіка спіймали "на гарячому", його тримають під вартою з правом застави у 580 тис. гривень.

На Київщині затримали правоохоронця на отриманні хабаря в 15 тис. доларів за "відмазування" військовозобов’язаного від служби в лавах ЗСУ.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"У січні 2024 року співробітник правоохоронного органу запропонував своєму знайомому "допомогти" зняти його з військового обліку та забезпечити вільний виїзд за кордон. Реалізувати свій намір правоохоронець збирався начебто через своїх знайомих в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронець тиснув на знайомого, розповідаючи, що начебто отримав інформацію від перевірених осіб в ТЦК про те, що той днями буде призваний на службу в армію.

Проте військовозобов’язаний звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, які надалі контролювали оборудку. Вони затримали фігуранта під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фото: ДБР За хабар правоохоронець пропонував "відмазати" від служби в ЗСУ

Правоохоронця підозрюють в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та обіцянці здійснити вплив на надання такої вигоди поєднане із вимаганням такої вигоди – ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 580 тис. гривень.Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.