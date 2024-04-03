На Київщині правоохоронець за $15 000 пропонував "відмазати" від служби в лавах ЗСУ

На Київщині затримали правоохоронця на отриманні хабаря в 15 тис. доларів за "відмазування" військовозобов’язаного від служби в лавах ЗСУ.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).
"У січні 2024 року співробітник правоохоронного органу запропонував своєму знайомому "допомогти" зняти його з військового обліку та забезпечити вільний виїзд за кордон. Реалізувати свій намір правоохоронець збирався начебто через своїх знайомих в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронець тиснув на знайомого, розповідаючи, що начебто отримав інформацію від перевірених осіб в ТЦК про те, що той днями буде призваний на службу в армію.
Проте військовозобов’язаний звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, які надалі контролювали оборудку. Вони затримали фігуранта під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Правоохоронця підозрюють в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та обіцянці здійснити вплив на надання такої вигоди поєднане із вимаганням такої вигоди – ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 580 тис. гривень.Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.
- У Запорізькій області поліція вилучила у підозрюваних в корупції посадовця МСЕК і посередника більше 1,2 млн доларів готівкою.
- Також правоохоронці підозрюють військовослужбовця одного з відділів Київського ТЦК та СП у хабарництві. Військовослужбовець, ймовірно, отримав 900 доларів хабара.
- У Хмельницькій області на корупційній схемі викрито працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та лікаря-стоматолога приватної лікарні, які допомагали ухилянтам отримати рішення щодо непридатності до військової служби. "Ціна питання" становила 10 000 доларів.