Судитимуть військового Харківщини, який "назбирав" у підлеглих понад мільйон гривень

У Харківській області судитимуть начальника групи персоналу батальйону однієї з бригад ТрО. За даними слідства, він зібрав 1 млн 50 тис. гривень з 14 військовослужбовців, яким пообіцяв перевести їх до іншої, новоствореної військової частини.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Зазначається, що військовослужбовець брав гроші у бійців за надання допомоги у розв'язанні їх проблем по службі. Обвинувальний акт направлено до суду.
Також військовослужбовець пообіцяв допомогти підлеглому, якого затримали правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння. За 180 тис. гривень посадовець брався "вирішити питання" щодо не притягнення порушника до адміністративної відповідальності.
Насправді ніякої "допомоги" нікому посадовець і не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих. Посадовця обвинувачують у шахрайстві та зловживанні впливом.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
- На Львівщині судитимуть двох експрацівників ТЦК у справі про катування та незаконне утримання громадян. Одному з них інкримінують незаконне позбавлення волі людини і катування, а іншому – бездіяльність військової влади.
- На Київщині посадовець військової частини вимагав гроші з підлеглих за оформлення виплат та відпусток. З жовтня 2022 по червень 2023 посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень.