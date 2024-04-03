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Судитимуть військового Харківщини, який "назбирав" у підлеглих понад мільйон гривень

Начальник групи персоналу батальйону однієї з бригад ТРО брав гроші у підлеглих за надання допомоги у розв'язанні їх проблем по службі.

Судитимуть військового Харківщини, який "назбирав" у підлеглих понад мільйон гривень

У Харківській області судитимуть начальника групи персоналу батальйону однієї з бригад ТрО. За даними слідства, він зібрав 1 млн 50 тис. гривень з 14 військовослужбовців, яким пообіцяв перевести їх до іншої, новоствореної військової частини.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що військовослужбовець брав гроші у бійців за надання допомоги у розв'язанні їх проблем по службі. Обвинувальний акт направлено до суду.

Також військовослужбовець пообіцяв допомогти підлеглому, якого затримали правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння. За 180 тис. гривень посадовець брався "вирішити питання" щодо не притягнення порушника до адміністративної відповідальності.

Насправді ніякої "допомоги" нікому посадовець і не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих. Посадовця обвинувачують у шахрайстві та зловживанні впливом.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

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