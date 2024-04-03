Курсант-прикордонник витягнув із Тиси чоловіка. Іншого врятувати не вдалося

У Закарпатській області курсант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького врятував життя чоловіку, який намагався уночі переплисти Тису. Ще одного порушника врятувати не вдалося.

Про це повідомили у Державній прикордонній служб

Вночі, патрулюючи річкову ділянку українсько-румунського кордону, прикордонний наряд помітив невідомого чоловіка. Законні вимоги правоохоронців правопорушник проігнорував, натомість скочив у Тису, а вже за кілька хвилин став кликати на допомогу. Сильною течією молодика швидко відносило від берега. Щоб не втратити його з поля зору, прикордонники підняли квадрокоптер.

Чоловіка врятував курсант прикордонного вишу, який наразі проходить стажування у відділі "Ділове" Мукачівського загону. Зі слів врятованого чоловіка, за незаконний перетин кордону він віддав 2500 доларів США.

"Під час подальшого моніторингу річки з повітря, вже за кілька хвилин, у поле зору оператора БПЛА потрапила ще одна особа, яка перебувала у воді. На її пошуки та порятунок негайно висунулася група реагування. У воді перебував чоловік. З останніх сил, тримаючись за коріння дерева, він теж кликав на допомогу", – повідомили у ДПСУ.

Прикордонники намагалися дістати потерпілого, але той не зміг протистояти сильній течії та, розтиснувши руки, зник під водою. До місця пригоди прибули рятувальники ДСНС.

Пошуки зниклого чоловіка досі тривають.

Нещодавно прикордонники виявили у Тисі тіло чоловіка. Потопельником виявився 33-річний харківʼянин. З початку повномасштабного вторгнення РФ це вже 22 випадок смерті чоловіків, що намагаються перебратися через річку.