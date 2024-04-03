Блінкен та Макрон у Парижі домовилися підтримувати Україну

Очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у Парижі провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як стверджується в офіційній заяві на сайті Держдепу, однією з тем перемовин була війна в Україні. Обидва політики "підтвердили свою рішучу підтримку боротьби України за свободу проти російської агресії".

Також Блінкен та Макрон дійшли згоди щодо запобігання поширенню конфлікту в Газі, зокрема уникнення ескалації у Лівані, обговорили загрози та виклики з боку Китаю та погодили спільні кроки щодо глобальної продуктової безпеки.

Держсекретар Блінкен з 1 до 5 квітня перебуває у "європейському турне": окрім Франції, він має відвідати Бельгію. Мета візиту - сигнал партнерам по НАТО щодо відданості США Альянсу.