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Блінкен та Макрон у Парижі домовилися підтримувати Україну

Держсекретар США в рамках європейського турне зустрівся із президентом Франції.

Блінкен та Макрон у Парижі домовилися підтримувати Україну
Ентоні Блінкен та Емманюель Макрон
Фото: Flickr

Очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у Парижі провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як стверджується в офіційній заяві на сайті Держдепу, однією з тем перемовин була війна в Україні. Обидва політики "підтвердили свою рішучу підтримку боротьби України за свободу проти російської агресії".

Також Блінкен та Макрон дійшли згоди щодо запобігання поширенню конфлікту в Газі, зокрема уникнення ескалації у Лівані, обговорили загрози та виклики з боку Китаю та погодили спільні кроки щодо глобальної продуктової безпеки.

Держсекретар Блінкен з 1 до 5 квітня перебуває у "європейському турне": окрім Франції, він має відвідати Бельгію. Мета візиту - сигнал партнерам по НАТО щодо відданості США Альянсу.

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