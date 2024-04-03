Україна отримає від Нідерландів 10 млн євро для прокуратури

Про виділення фінансування на діяльність органів розслідування заявила міністерка закордонних справ країни.

Нідерланди цьогоріч профінансують українські органи розслідування та прокуратуру на суму 10 мільйонв євро.

Як повідомляє Укрінформ, про виділення допомоги розповіла міністерка закордонних справ країни Ганке Брюїнс Слот на підсумковому заході для преси після конференції "Відновлення справедливості для України".

"Безкарність процвітає через мовчання. Сьогодні ми висловились гучним голосом. Ми не визнаємо безкарності, ні в Україні, ні в будь-якому іншому місці", - підкреслила нідерландська урядовиця.

За словами пані Слот, до Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, вже було подано понад 100 заявок. "А ще 18 місяців тому це була лише ідея", - нагадала очільниця МЗС.