На тимчасово окупованій території Запорізької області освіту переводять на “військові рейки”, - Федоров

Росія переводить на “військові рейки” освіту на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема, у фейковому “закладі вищої освіти” навчатимуть російських окупантів та членів їхніх родин.
Також у школах на окупованих територіях активізували пропаганду.
“Приходять “казакі”, ополчєнці та інший непотріб. Розповідають про “подвиги на есвео” тобто про вбивства українців”, - розповів Федоров.
Також збільшується число “кадетських класів”, де Росгвардія виховує собі майбутніх співробітників.
Крім того, учасники молодіжних організацій постійно проводять навчання з ведення бою та надання першої медичної допомоги в умовах бою.
Начальник ОВА наголосив, що про освіту на тимчасово окупованих РФ територіях не йдеться. Головні задачі окупантів - мілітаризувати українську молодь та змінити її ідентичність своєю пропагандою.