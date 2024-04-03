На тимчасово окупованій території Запорізької області освіту переводять на “військові рейки”, - Федоров

Збільшується число “кадетських класів”, де Росгвардія виховує собі майбутніх співробітників.

Росія переводить на “військові рейки” освіту на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

Росія переводить на “військові рейки” освіту на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, у фейковому “закладі вищої освіти” навчатимуть російських окупантів та членів їхніх родин.

Також у школах на окупованих територіях активізували пропаганду.

“Приходять “казакі”, ополчєнці та інший непотріб. Розповідають про “подвиги на есвео” тобто про вбивства українців”, - розповів Федоров.

Також збільшується число “кадетських класів”, де Росгвардія виховує собі майбутніх співробітників.

Крім того, учасники молодіжних організацій постійно проводять навчання з ведення бою та надання першої медичної допомоги в умовах бою.

Начальник ОВА наголосив, що про освіту на тимчасово окупованих РФ територіях не йдеться. Головні задачі окупантів - мілітаризувати українську молодь та змінити її ідентичність своєю пропагандою.