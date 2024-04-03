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На тимчасово окупованій території Запорізької області освіту переводять на “військові рейки”, - Федоров

Збільшується число “кадетських класів”, де Росгвардія виховує собі майбутніх співробітників.

На тимчасово окупованій території Запорізької області освіту переводять на “військові рейки”, - Федоров
Росія переводить на “військові рейки” освіту на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Росія переводить на “військові рейки” освіту на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, у фейковому “закладі вищої освіти” навчатимуть російських окупантів та членів їхніх родин.

Також у школах на окупованих територіях активізували пропаганду.

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“Приходять “казакі”, ополчєнці та інший непотріб. Розповідають про “подвиги на есвео” тобто про вбивства українців”, - розповів Федоров.

Також збільшується число “кадетських класів”, де Росгвардія виховує собі майбутніх співробітників.

Крім того, учасники молодіжних організацій постійно проводять навчання з ведення бою та надання першої медичної допомоги в умовах бою.

Начальник ОВА наголосив, що про освіту на тимчасово окупованих РФ територіях не йдеться. Головні задачі окупантів - мілітаризувати українську молодь та змінити її ідентичність своєю пропагандою.

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