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Російська армія завдала майже 400 ударів по Запорізькій області за добу

Окупанти запустили понад 100 безпілотників. 

Російська армія завдала майже 400 ударів по Запорізькій області за добу
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Солонько

Російська окупаційна армія завдала 389 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області впродовж доби. 

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що два авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Малій Токмачці та Роботиному. 

101 ворожий БпЛА атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Степногірськ.

Також окупанти здійснили 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малинівці.

268 артударів завдали по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Вербового.

Надійшло десять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

31 березня через ворожі обстріли отримав поранення 54-річний мешканець Гуляйполя. Чоловік отримав осколкові поранення.

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