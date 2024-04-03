Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: через російські обстріли пошкоджені 4 заклади освіти у Дніпрі

Також зазнали ушкоджень дев'ять багатоквартирних будинків та 25 авто.

ОВА: через російські обстріли пошкоджені 4 заклади освіти у Дніпрі
Наслідки атаки на Дніпро
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через вчорашній обстріл Дніпра пошкоджені чотири заклади освіти, дев'ять багатоквартирних будинків, 25 авто.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також близько опівночі агресор вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району. Скинув боєприпас з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих.

Вдень 2 квітня Росія здійснила ракетну атаку на Дніпро. Станом на 21.15 кількість постраждалих зросла до 18 осіб з яких шестеро дітей. Десятьох людей госпіталізовано, з них п'ятеро дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies