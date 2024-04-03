ОВА: через російські обстріли пошкоджені 4 заклади освіти у Дніпрі

Також зазнали ушкоджень дев'ять багатоквартирних будинків та 25 авто.

Через вчорашній обстріл Дніпра пошкоджені чотири заклади освіти, дев'ять багатоквартирних будинків, 25 авто.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також близько опівночі агресор вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району. Скинув боєприпас з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих.

Вдень 2 квітня Росія здійснила ракетну атаку на Дніпро. Станом на 21.15 кількість постраждалих зросла до 18 осіб з яких шестеро дітей. Десятьох людей госпіталізовано, з них п'ятеро дітей.