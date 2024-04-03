Головне за ніч та ранок середи, 3 квітня: бої на Новопавлівському напрямку, створення Спецтрибуналу щодо Росії, вибухи в Курську

Нічна повітряна атака, 75 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України", що пройшла 2 квітня у Гаазі, підтримали 44 країни. Загалом участь у ній брали 57 країн.

У декларації, текст якої опублікував уряд Нідерландів, висловили підтримку створенню Спецтрибуналу щодо злочину агресії та використанню заморожених активів Росії на користь України. Також там засудили агресію проти українців як кричуще порушення міжнародного правопорядку.

Які країни підписали підсумковий документ та які наміри підтвердили – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 75 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши чотири БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України всі чотири БпЛА знищили.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили десять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 710 російських окупантів. Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили приблизно 444 370 окупантів та 7009 ворожих танків.

Про інші втрати противника – в новині.

Помер 11-річний хлопчик, поранений учора під час російського обстрілу Новоосинового Харківської області. Учора цим обстрілом ворог вбив його батька, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні. Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько", – сказав він.

Росіяни вдарили по населеному пункту близько 17 години.

Сотні вивезених з України дітей "застрягли" в сирітській системі Росії. Російська влада не звітує про їхні долі, а Україна не володіє повною інформацією про них, йдеться у розслідуванні російських журналістів "Верстки" і "Важных историй". Вони знайшли 285 анкет вивезених з України дітей у федеральній сирітській базі.

Перші анкети вивезених дітей з'явилися в банку даних на початку жовтня 2022 – через тиждень після того, як Кремль оголосив про спробу анексії окупованих областей України. Вивезених українців розмістили щонайменше в 15 російських регіонах.

Докладніше – в новині.

Американська газета The Washington Post стверджує, що попередження, яке США зробили на щодо загрози теракту перед подіями у підмосковному "Crocus City Hall", містило конкретну вказівку на концертну залу як на потенційне місце атаки.

Таким чином журналісти спростовують заяви Кремля про те, що Штати нібито дали "надто загальну інформацію", яка не дозволила б запобігти нападу бойовиків "Ісламської держави" на цивільних. Як пишуть у виданні, "факт, про який раніше не повідомлялося, а саме чітка вказівка США на те, що теракт може відбутися саме у Crocus City Hall, змушує ставити питання, чому ж російська влада не посилила заходи безпеки у цій будівлі".

Російський Курськ уночі атакували невідомі безпілотники: за твердженням тамтешнього губернатора, протиповітряна оборона збила чотири дрони.

Проте очевидці пишуть про те, що за містом спалахнула велика пожежа. А мер Курська розповів, що внаслідок нічної роботи по ударних БпЛА пошкоджено будинки.

Про дрони також повідомляли у Бєлгородській області РФ.

Нагадаємо, минулої ночі завдяки спільним діям СБУ та ГУР було завдано удару по нафтопереробному заводу у Татарстані.

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