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На Харківщині брат і сестра планували диверсію на залізниці для зриву постачання військової техніки, – СБУ

Затримані – брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за держзраду.

На Харківщині брат і сестра планували диверсію на залізниці для зриву постачання військової техніки, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що зірвала спробу агресора здійснити диверсію на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Харківській області. У результаті спецоперації затримано агентурну групу воєнної розвідки Рф, яка розвідувала маршрути руху військових ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку.

Зазначається, що найбільше фігурантів цікавили «уразливі» ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями. Також зловмисники встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці.

Отримані відомості агенти мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій критичної інфраструктури на Google-картах. На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ.

Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту.

За даними СБУ, усю агентурну групу було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності. Після цього їх було «покроково» задокументовано і затримано під час збору розвідданих для окупантів.

За даними слідства, затриманими виявились брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району.

Влітку 2023 року вони потрапили у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру) через антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. Особу їхнього куратора вже встановлено Службою безпеки.

Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським гру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тим часом у Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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