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За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранено 3 людини

З лінії фронту евакуйовано 381 людину, у тому числі 10 дітей.

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранено 3 людини
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Максимільянівка і Єлизаветівка. У Курахівській громаді під вогнем Дачне і Гостре. У Селидовому знищено двоповерхівку, пошкоджено 4 адмінбудівлі, 8 приватних і 12 багатоповерхових будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 8 будинків: 4 в Іванівці і 4 у Тернах. У Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки,  приватний будинок і адмінбудівлю; ще 2 будинки у громаді пошкоджено у Пискунівці. У Калинівці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів. 

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і інфраструктурний об'єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.

Нагадаємо, уночі захисники збили чотири "шахеди". Їх знищили в межах чотирьох різних областей.

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