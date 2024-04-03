Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі: разом ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО

“Ми не повинні помилятися: сьогодні Україна під ударом, завтра це може бути якась інша частина Європи".

Європейські члени НАТО повинні взяти на себе більше відповідальності за захист Європи. Про це заявили у спільній статті з нагоди 75-ї річниці створення блоку міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Статтю опублікувало видання Politico.

“Ми не повинні помилятися: сьогодні Україна під ударом, завтра це може бути якась інша частина Європи. І Росія не припинить своєї агресивної та імперіалістичної політики в осяжному майбутньому, – зазначають міністри. – Ось чому в 75-ту річницю НАТО ми повторюємо основоположний принцип НАТО: напад на одного з нас вважається нападом на всіх. Один за всіх і всі за одного. Разом ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО і об’єднаємося проти будь-якої майбутньої російської агресії”.

На їхню думку, для забезпечення миру в Європі російський імперіалізм має бути зупинений, а “політика поступок щодо Росії в надії, що вона зможе повернути мир або стабільність на континент, є наївною”. Тому європейські союзники повинні взяти на себе справедливу частку колективного тягаря НАТО та продемонструвати готовність взяти на себе більше відповідальності за захист Європи.

“США давно взяли на себе більший тягар, ніж решта нашого Альянсу. Але колективна оборона – це наші спільні зусилля. У цьому сенсі ми знову підтверджуємо важливість міцнішої та спроможнішої європейської оборони – такої, яка робить позитивний внесок у глобальну та трансатлантичну безпеку, доповнює НАТО та є сумісною з нею”, – зазначають Анналена Бербок, Стефан Сежурне та Радослав Сікорський.

На думку міністрів закордонних справ, щоб взяти на себе більшу відповідальність європейські члени НАТО, повинні зробити наступні кроки:

витрачати мінімум 2% ВВП на оборону, при цьому показник 2% має бути лише відправною точкою;

модернізувати військовий потенціал держав ЄС, збільшити виробництво та отримати економію на масштабі. При приму, оборонній промисловості має отримати довгострокові контракти із чіткими часовими рамками, фіксованими фінансовими зобов’язаннями та гарантіями купівлі від урядів;

інвестувати в технології майбутнього, щоб зберегти технологічну перевагу та ліквідувати прогалини в можливостях.

“Через два роки своєї загарбницької війни Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну та пережити нашу підтримку, – зазначають автори тексту. – Ми повинні переконатися, що його агресія не окупиться – ні зараз, ні в майбутньому”.

Анналена Бербок, Стефан Сежурне та Радослав Сікорський нагадують, що США та Європа надали Україні допомогу в розмірі понад 200 мільярдів євро, причому приблизно дві третини цих ресурсів надали ЄС та його країни-члени.

“Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно”, – зазначають автори статті.