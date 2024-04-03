Кулеба: Данія працює над новим пакетом військової допомоги Україні

Міністри України і Данії обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі із данським колегою Люкке Расмуссеном у Брюсселі повідомив, що Данія готує черговий пакет військової оборонної допомоги.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", – написав міністр.

Він додав, що під час зустрічі із Расмуссеном обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі, зокрема системах ППО та ракетах.

"Я вдячний Данії за чудову підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу", – зазначив Кулеба.

I began my day at NATO HQ in Brussels by meeting my Danish colleague and friend @LarsLoekke.



I am grateful to Denmark for its excellent support for Ukraine: military aid, investment, recovery, and other assistance.



We discussed Ukraine’s priority needs in military aid,… pic.twitter.com/aGIE1vZqB6 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2024