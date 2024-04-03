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Кулеба: Данія працює над новим пакетом військової допомоги Україні

Міністри України і Данії обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі.

Кулеба: Данія працює над новим пакетом військової допомоги Україні
Дмитро Кулеба і Люкке Расмуссен
Фото: Дмитро Кулеба у Twitter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі із данським колегою Люкке Расмуссеном у Брюсселі повідомив, що Данія готує черговий пакет військової оборонної допомоги.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", – написав міністр.

Він додав, що під час зустрічі із Расмуссеном обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі, зокрема системах ППО та ракетах.

"Я вдячний Данії за чудову підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу", – зазначив Кулеба. 

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Завтра, 4 квітня, він візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО. Глава української дипломатії проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї. 
  • Вчора, 2 квітня, Кулеба повідомив про відсутність практичного прогресу в питані створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Перед початком конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі він сказав журналістам, що це єдине питання, де прогресу немає.
  • Політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України", що пройшла 2 квітня у Гаазі, підтримали 44 країни. Загалом участь у ній брали 57 країн. У декларації висловили підтримку створенню Спецтрибуналу щодо злочину агресії та використанню заморожених активів Росії на користь України. Також там засудили агресію проти українців як кричуще порушення міжнародного правопорядку.
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