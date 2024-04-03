Кулеба: Данія працює над новим пакетом військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі із данським колегою Люкке Расмуссеном у Брюсселі повідомив, що Данія готує черговий пакет військової оборонної допомоги.
Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (Twitter).
"Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", – написав міністр.
Він додав, що під час зустрічі із Расмуссеном обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі, зокрема системах ППО та ракетах.
"Я вдячний Данії за чудову підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу", – зазначив Кулеба.
I began my day at NATO HQ in Brussels by meeting my Danish colleague and friend @LarsLoekke.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2024
I am grateful to Denmark for its excellent support for Ukraine: military aid, investment, recovery, and other assistance.
We discussed Ukraine’s priority needs in military aid,… pic.twitter.com/aGIE1vZqB6
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Завтра, 4 квітня, він візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО. Глава української дипломатії проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї.
- Вчора, 2 квітня, Кулеба повідомив про відсутність практичного прогресу в питані створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Перед початком конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі він сказав журналістам, що це єдине питання, де прогресу немає.
- Політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України", що пройшла 2 квітня у Гаазі, підтримали 44 країни. Загалом участь у ній брали 57 країн. У декларації висловили підтримку створенню Спецтрибуналу щодо злочину агресії та використанню заморожених активів Росії на користь України. Також там засудили агресію проти українців як кричуще порушення міжнародного правопорядку.