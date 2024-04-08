Епіцентр планує обладнати сонячними панелями до 3 млн кв. м власних площ

Епіцентр планує значно розширити проєкт зі встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Група компаній обладнає сонячними панелями не лише власні торгові й логістичні центри, але й виробничі потужності.

Масштабний проєкт з використання сонячної енергії для потреб торговельних центрів ритейлер розпочав торік. Тоді компанія встановила СЕС на дахах трьох торговельних центрів у Києві та двох у Вінниці загальною потужністю близько 6 МВт.

“Встановлення сонячних панелей створило можливість досягти енергозаміщення близько 30% потреб торговельних центрів. Не менш важливо, що сонячна енергія є набагато більш екологічною і дозволяє знизити рівень забруднення та навантаження на довкілля. Враховуючи фактори економії та екологічності, Епіцентр прийняв рішення подвоїти інвестиції в проєкт та оснастити сонячними панелями близько 3 млн кв. м площ”, - зазначила директорка напряму "Електротехніка" мережі Епіцентр Ангеліна Бурлакова.

Цьогоріч компанія вже ввела в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю понад 1 МВт на даху відкритого у Києві ТЦ Епіцентр на вул. Бальзака. В планах компанії на цей рік обладнати сонячними панелями ще 17 торгових та логістичних об’єктів, що дозволить збільшити сумарну потужність власних СЕС ще на 25 МВт.

Діючий інвестиційний план Епіцентру передбачає виділення $76,5 млн на обладнання сонячними панелями близько 1 млн кв. м площ дахів власних підприємств вже до кінця 2025 року. Загалом же група компаній планує укласти договори на фінансування проєктів по зеленій енергетиці, що дозволить використовувати сонячні електростанції на близько 3 млн кв. м площ. Епіцентр також розглядає можливість будівництва наземних сонячних електростанцій, що зможуть забезпечувати потреби виробничих потужностей групи компаній.

Довідка. Група компаній Епіцентр — це омніканальна екосистема, яка об’єднує торговельні мережі Епіцентр та Нова лінія, інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг Епіцентр-Агро, заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ Осмолода, логістичні потужності та інші активи. Станом на 8 квітня роздрібна мережа групи компаній об’єднувала 72 торгових об’єкти під брендами Епіцентр та Нова Лінія.

Внаслідок повномасштабного вторгнення було зруйновано шість ТЦ Епіцентр у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (2). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів чи близькості до зон бойових дій. Попри суттєві втрати ритейлер не лише продовжує інвестувати в економіку, але й спрямовує значну частину своїх ресурсів на підтримку країни. З початку повномасштабного вторгнення російських військ група компаній Епіцентр виділила на допомогу Україні понад 2,8 млрд грн.

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