В Україну можуть зайти серйозні гравці оборонного ринку — гендиректор "Української бронетехніки"

Україна має непогані шанси залучити інвестиції зі сполучених Штатів Америки та інших розвинених країн, ці процеси вже почалися та активно тривають. Але водночас і українська сторона повинна прибрати певні важливі перешкоди, щоб покращувати ситуацію в українському оборонпромі та перемагати у війні проти Росії.

Про це під час Економічного та безпекового форуму у Києві в п'ятницю, 5 квітня, заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"В США вся "оборонка" побудована на приватних компаніях. А приватний бізнес специфічний, який буде працювати з вигодою для отримання якогось прибутку — це і є капіталізм, який існує в США. Якщо американці побачать перспективи у нашому ринку, а я наперед скажу, що вони вже їх бачать, вони сюди прийдуть. Тому що, починаючи з оборонного форуму DFNC1, який проходив в Україні у вересні, та після виставки MSPO у Польщі, американські компанії почали активно шукати партнерів в Україні, аналізувати ринок. Перед приходом такого серйозного бізнесу в Україну відбуваються be diligence певних компаній, be diligence ринку — глибокий аналіз/дослідження ситуації через різні інституції. Вони вже це роблять. А якщо вони це роблять, це означає невідворотній процес їхнього заходження", — сказав він.

Водночас, як додав Владислав Бельбас, зараз в авангарді співпраці з українською "оборонкою" стали компанії з Німеччини, які організовують вже "спільні підприємства в Україні, активно розвивають цей напрямок, і це показує стабільну тенденцію, яка буде розвиватися в майбутньому більш активно".

"Але нам з нашої сторони потрібно зокрема працювати над захистом інформації. У нас зараз вся інформація про виконавців оборонного замовлення знаходиться у відкритому доступі. Наприклад, локації цих підприємств, розташування потужностей і т.д. Росії не потрібно навіть задіювати шпигунів чи супутникову розвідку, оскільки це є у відкритому доступі в інтернеті. Погуглив, і ти маєш всю інформацію. На третьому році війни треба це прибирати, і такий негативний вплив треба нівелювати. Оскільки ми зараз обмеженні у міжнародній допомозі, наша оборонна індустрія буде точкою виживання для нас. Якщо її не буде і якщо російські війська почнуть рухатися у наступ, то у нас немає запасів на ведення бою на 5-7 місяців. Наскільки мені відомо, у нас дуже короткотермінові запаси для ведення бойових дій", — розказав топменеджер "Української бронетехніки".

Разом з тим, за його словами, Україні потрібно також подумати над тим, щоб лібералізувати експорт озброєння за кордон. Адже, якщо вітчизняний ВПК може виробляти якусь продукцію, а за кордоном її готові купувати, то логічно і необхідно було б продавати українське озброєння, заводячи в країну валюту. Це покращуватиме економічну ситуацію в Україні та стимулюватиме внутрішнє виробництво. Також, як додав Бельбас, за відсутності експортних обмежень, українським компаніям ніщо не заважає релокалізувати виробництво за кордон, у ту ж Польщу.

"Довготермінова війна йде на виснаження економік. А якщо у ручному режимі не дають експортувати будь-яку продукцію, ви прикручуєте дохід для держави… Дуже важливо у цьому процесі не перерегулювати. Ми вже бачимо відтік, а найшвидше це роблять виробники безпілотників. Для них виїхати з України — дуже швидко. Але ж ви потім ці компанії не затягнете в Україну, умовно кажучи, танками. У Польщі сприятливі податки, спрощена система ведення бізнесу, там легше, там менше бюрократії. На 100% гарантую, що всі виробники, які поїдуть звідси, вони не повернуться. За це треба боротися. Це ті засоби, які нам допоможуть воювати нині й, думаю, дадуть можливість перемогти у війні", — резюмував Владислав Бельбас.

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