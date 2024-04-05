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Від початку року через "Дію" відкрили рекордну кількість ФОПів - 57 665

Наразі підприємцями частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків.

Від початку року через "Дію" відкрили рекордну кількість ФОПів - 57 665
57 665 українців відкрили ФОПи в "Дії" від початку року
Фото: Укрінформ

За перші три місяці цього року через "Дію" відкрили 57 665 нових бізнесів.

Про це повідомив віцепрем‘єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дя порівняння, у першому кварталі 2023 році було відкрито 40 713 ФОПів, а у 2022 - 28 849.

У Мінцифри зазначають, що підприємцями у 2024 частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків. Федоров нагадав, що в Україні діє програма "Відважна 2.0" - для українок, які починають власну справу або вже мають мале підприємство й хочуть знайти шляхи для його розвитку. 

Всього з травня 2021 року, коли запустили автоматичну реєстрацію, українці відкрили 535 021 ФОП.

"Підтримка бізнесу — це ідеологія Мінцифри. Відкривайте і розвивайте свою справу, а з Дією це просто й швидко. Скоро буде ще легше — готуємося запустити послугу е-Підприємець. Це буде як єМалятко, тільки для бізнесу", - додав голова Мінцифри.

  • За весь 2023 рік було відкрито понад 300 тисяч ФОПів. Найпопулярніші сфери – IT, роздрібна й оптова торгівля та салони краси.
  • Із червня 2023 на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора. Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП та підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
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