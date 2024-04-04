ФДМ продав будівлю Уманської колонії за 29 млн гривень. Під час аукціону ціна лоту зросла у 194 рази

Фонд держмайна України провів аукціону з продажу комплексу будівель колишньої Уманської виправної колонії. Стартова ціна становила 149 тис. гривень і зросла під час торгів у 194 рази.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

В аукціоні взяли участь 42 учасники.

Коваль нагадав, що Міністерство юстиції передає ФДМУ на продаж пенітенціарні установи, які не використовуються.

"Сьогоднішній лот складався із комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 3143,5 кв. м. Серед них, учбово-виробничий корпус з підвалом колишньої виправної колонії та земельна ділянка під спорудами, площею 60 соток", - уточнив він.

Коваль наглосив, що цей успішний приклад вкотре показує, що сьогодні ринок сам регулює вартість об’єктів.

"І твердження, що "під час війни приватизація не на часі" – це міф. Сьогодні не на часі – генерувати збитки для держави", - додав він.

Переможцем торгів став Борис Пахолюк. За даними сервісу YouControl, Пахолюк - фермер, який володіє низкою агропідприємств у Житомирській, Одеській і Черкаській областях, зокрема СТОВ "Дружба" і ФГ "Воля 2023" в селі Острівець біля Умані.

Також він є депутатом Бабанської селищної ради на Черкащині, членом постійної депутатської комісії з питань довкілля, регулювання земельних відносин і комунального майна. У 2010 році Пахолюк був обраний депутатом Уманської райради від "Партії регіонів".

Приватизація в'язниць