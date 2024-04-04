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ФДМ продав будівлю Уманської колонії за 29 млн гривень. Під час аукціону ціна лоту зросла у 194 рази

Переможцем торгів став фермер та колишній "регілонал" Борис Пахолюк.

ФДМ продав будівлю Уманської колонії за 29 млн гривень. Під час аукціону ціна лоту зросла у 194 рази
Будівлю Уманської колонії продали на аукціоні
Фото: ФДМУ

Фонд держмайна України провів аукціону з продажу комплексу будівель колишньої Уманської виправної колонії. Стартова ціна становила 149 тис. гривень і зросла під час торгів у 194 рази.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

В аукціоні взяли участь 42 учасники.

Коваль нагадав, що Міністерство юстиції передає ФДМУ на продаж пенітенціарні установи, які не використовуються.

"Сьогоднішній лот складався із комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 3143,5 кв. м. Серед них, учбово-виробничий корпус з підвалом колишньої виправної колонії та земельна ділянка під спорудами, площею 60 соток", - уточнив він.

Коваль наглосив, що цей успішний приклад вкотре показує, що сьогодні ринок сам регулює вартість об’єктів.

"І твердження, що "під час війни приватизація не на часі" – це міф. Сьогодні не на часі – генерувати збитки для держави", - додав він.

Переможцем торгів став Борис Пахолюк. За даними сервісу YouControl, Пахолюк - фермер, який володіє низкою агропідприємств у Житомирській, Одеській і Черкаській областях, зокрема СТОВ "Дружба" і ФГ "Воля 2023" в селі Острівець біля Умані.

Також він є депутатом Бабанської селищної ради на Черкащині, членом постійної депутатської комісії з питань довкілля, регулювання земельних відносин і комунального майна. У 2010 році Пахолюк був обраний депутатом Уманської райради від "Партії регіонів".

Приватизація в'язниць

  • Будівлі нефункіонуючих пенітенціарнихі установ почали виставляти на продаж у 2021 році. Перша в'язниця, яку виставили на аукціон, - був "Ірпінський виправний центр", розташований у селищі Коцюбинське Київської області. Його приватизацію кілька разів відкладали через відсутність заявок, його не змогли продати досі.
  • Повідомлялося, що всього в рамках приватизації в'язниць планується виставити на аукціони майно 35 виправних закладів, які перебувають в "законсервованому" стані і не використовуються за призначенням. Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, державі невигідно, оскільки це - мільйони гривень видатків щороку.
  • У червні 2021 року Львівську виправну колонію №48 продали за 377,5 млн гривень. Більшу частину нерухомості придбала група компаній SoftServe. За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст хоче збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній у Львові. У грудні голова Мін'юсту Денис Малюська показав проєкт дизайну інтер'єрів нового СІЗО у Львові. Судячи з фото, у новому СІЗО будуть сучасні просторі камери, спортивні та актові зали.
  • У вересні 2021-го Міністерство юстиції виставило на продаж ще три колишні в'язниці: Ковельську виховну колонію у Волинській області, Івано-Франківську установу виконання покарань №12 у селі Тростянець та Миколаївську виправну колонію №50 у селі Держів Львівської області.
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