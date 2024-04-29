У "Межигір’ї" невідомі особи не пускають членів міжвідомчої комісії на територію

Сьогодні, 29 квітня, у державному парку-пам’ятці "Межигір’я" розпочався процес передачі в управління державі активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента Януковича після Революції Гідності. Проте невідомі особи не пускають на територію парку членів комісії.
Як йдеться у повідомленні пресслужби парку, міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парку-пам’ятки "Межигір’я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участі представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прибули до парку-пам’ятки, який знаходиться у с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області, і мали розпочати процес передачі арештованого майна, яке рішення судом передане в управління АРМА.
"Зауважимо, що вказане майно було арештовано в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Мова йде про розслідування фактів привласнення експрезидентом майна, що знаходиться на території урочища "Межигір’я", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я" є першим етапом процесу передачі в управління державній установі "Парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" арештованих активів.
Проте, як повідомили у Парку, невідомі особи заблокували вхід і не допускають членів міжвідомчої комісії на територію, унеможливлюючи її роботу.
"Блокування роботи міжвідомчої комісії є безпідставним та суперечить українському законодавству. Державні органи діють на виконання законів України та рішення Уряду, яке уповноважило їх провести передачу арештованих активів в управління державній установі "Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". Отже, незалежно від будь-яких перешкод, цей процес відбудеться, і парк-пам'ятка розпочне свою роботу на користь держави", – заявив Сергій Юзвенко, в.о. директора парку-пам’ятки.
Офіційне відкриття державного парку-пам’ятки «Межигір'я» заплановане у травні.
- У квітні цього року Кабмін передав в управління державній установі «Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» активи, на які накладений арешт у кримінальному провадженні.
- Зокрема, має бути передано в управління рухоме майно, яке знаходиться на державній землі парку-пам’ятки і яке є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу. Тобто це майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу державної установи.
- Згідно з цим документом також має бути проведена передача в управління державі іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер’єри музеїв тощо.
- У серпні минулого року Зеленський підписав закон про перетворення резиденції експрезидента Віктора Януковича, який втік з України і заочно засуджений, "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
- У 2023 році Верховна Рада України повернула "Межигір’я" у державну власність та створила новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель з офіційною назвою "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я". Це рішення розпочало процес перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Він присвоюється найбільш визначним та цінним обʼєктам паркового будівництва. Землі новоствореного державного парку-пам’ятки визначені землями природно-заповідного фонду.
- З 2014 року, одразу після Революції Гідності, активісти за власною згодою стали відповідальними за збереження арештованого майна колишньої резиденції, яке є доказом у кримінальних справах екс-президента Януковича після Революції Гідності. Саме для цього активісти згодом створили неприбуткову громадську організацію «НПУ «Межигір’я» і понад 10 років розпоряджались арештованим майном, отримуючи прибуток від реалізації вхідних квитків та ведення комерційної діяльності.
- За зберігання арештованого майна "Межигір'я" з 2014 року і за власною ініціативою відповідає фізична особа, представник громадської організації, який знаходиться на території парку і понад 10 років ним розпоряджається.