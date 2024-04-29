У "Межигір’ї" невідомі особи не пускають членів міжвідомчої комісії на територію

У парку розпочався процес передачі в управління державі активів, на які накладений арешт.

Сьогодні, 29 квітня, у державному парку-пам’ятці "Межигір’я" розпочався процес передачі в управління державі активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента Януковича після Революції Гідності. Проте невідомі особи не пускають на територію парку членів комісії.

Як йдеться у повідомленні пресслужби парку, міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парку-пам’ятки "Межигір’я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участі представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прибули до парку-пам’ятки, який знаходиться у с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області, і мали розпочати процес передачі арештованого майна, яке рішення судом передане в управління АРМА.

"Зауважимо, що вказане майно було арештовано в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Мова йде про розслідування фактів привласнення експрезидентом майна, що знаходиться на території урочища "Межигір’я", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я" є першим етапом процесу передачі в управління державній установі "Парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" арештованих активів.

Проте, як повідомили у Парку, невідомі особи заблокували вхід і не допускають членів міжвідомчої комісії на територію, унеможливлюючи її роботу.

"Блокування роботи міжвідомчої комісії є безпідставним та суперечить українському законодавству. Державні органи діють на виконання законів України та рішення Уряду, яке уповноважило їх провести передачу арештованих активів в управління державній установі "Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". Отже, незалежно від будь-яких перешкод, цей процес відбудеться, і парк-пам'ятка розпочне свою роботу на користь держави", – заявив Сергій Юзвенко, в.о. директора парку-пам’ятки.

Офіційне відкриття державного парку-пам’ятки «Межигір'я» заплановане у травні.