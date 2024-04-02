Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський про онлайн-казино: Готуємо відповідні кроки для контролю над галуззю

2 квітня відбулася нарада Президента зі СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО.

Зеленський про онлайн-казино: Готуємо відповідні кроки для контролю над галуззю
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

В Україні готуються до контролю онлайн-казино.

Як сказав Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 квітня, з цього приводу він провів нараду зі Службою безпеки, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО.

"Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - сказав Президент.

Що передувало нараді Зеленського 

  • Минулого тижня на сайті електронних петиції з'явилася пропозиція бійця 59 бригади Павла Петриченка заборонити гральний бізнес.
  • Військовий поскаржився, що яку гральний бізнес завдає шкоду українській армії та суспільству. Зокрема, для деяких бійців азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, тож є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори.
  • Петиція у перший же день набрала понад 26 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч.
  • Опісля Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та Секретарю РНБО проаналізувати ситуацію з онлайн-казино в Україні і запропонувати рішення щодо цього питання.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies