В Україні готуються до контролю онлайн-казино.
Як сказав Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 квітня, з цього приводу він провів нараду зі Службою безпеки, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО.
"Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - сказав Президент.
Що передувало нараді Зеленського
- Минулого тижня на сайті електронних петиції з'явилася пропозиція бійця 59 бригади Павла Петриченка заборонити гральний бізнес.
- Військовий поскаржився, що яку гральний бізнес завдає шкоду українській армії та суспільству. Зокрема, для деяких бійців азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, тож є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори.
- Петиція у перший же день набрала понад 26 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч.
- Опісля Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та Секретарю РНБО проаналізувати ситуацію з онлайн-казино в Україні і запропонувати рішення щодо цього питання.