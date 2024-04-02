2 квітня відбулася нарада Президента зі СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО.

В Україні готуються до контролю онлайн-казино.

Як сказав Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 квітня, з цього приводу він провів нараду зі Службою безпеки, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО.

"Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - сказав Президент.

Що передувало нараді Зеленського