Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)

Увечері 29 квітня російська армія здійснила ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки поранені щонайменше 32 людей, п'ятеро загинули. Також помер ще один чоловік – від інсульту після атаки.

Вранці 30 квітня голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих зросла до п'яти. В лікарні помер чоловік 1960 року народження.

"У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 – у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", – сказав він.

Станом на 22:06 відомо про 32 поранених, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Ворог вдарив по популярній серед одеситів і гостей міста локації.

"Станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе", – повідомив він.

Станом на 20:56 кількість поранених зросла до 28. "Наразі відомо про 4 загиблих та 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 5 та 16 років. Постраждалим надається медична допомога", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Станом на 20:48 кількість жертв внаслідок ракетного удару по Одесі зросла до чотирьох. Загинули три жінки й один чоловік.

За уточненою інформацією постраждало 27 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі.

Ці дані станом на 20:29 повідомив мер міста Геннадій Труханов. За даними УП, серед поранених – очільник юракадемії Сергій Ківалов, в будинок якого було влучання.

О 20:21 Труханов повідомив, що кількість поранених зросла з 17 до 20. Кількість жертв зросла до трьох – у лікарні померла жінка 1983 року народження.

Станом на 20:00 кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки складала 17 людей, щонайменше двоє з них у важкому стані.

Станом на 19:25 було відомо, що внаслідок ракетної атаки по Одесі загинули двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

"Внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", — ідеться у повідомленні.

За даними LB.ua, внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у маєтку Сергія Ківалова – ексглави ЦВК і нинішнього президента юридичної академії.

Також, очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram, що росіяни вдарили по місту балістикою.

"У ракети була бойова частина касетного типу. Це вона спочатку розкрилася перед ураженням.Балістика", – ідеться у повідомленні Братчука.