Харківська міськрада скасувала податки на землю та нерухомість для бізнесу

Міська рада Харкова на сторінці у Facebook повідомила, що під час позачергової сесії ухвалила рішення скасувати для фізичних, юридичних осіб та підприємців податки на землю та нерухомість.
Рішення діятиме з 1 квітня до 30 червня і спрямоване на заохочення бізнесу та громадян, які, попри постійні обстріли та важку ситуацію з енергетичною безпекою у прифронтовому регіоні, продовжують працювати у Харкові.
Через податкові пільги бюджет міста втратить близько 1 мільярда гривень надходжень. Проте мер Ігор Терехов сподівається на те, що уряд закриє цей мінус шляхом дотацій. За таких умов податкове послаблення можна буде продовжити й надалі. Влада Харкова планує повернутися до цього питання, коли сплине термін нинішньої ухвали.
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