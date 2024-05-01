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Харківська міськрада скасувала податки на землю та нерухомість для бізнесу

Бюджет міста через пільги втратить 1 мільярд гривень, проте влада сподівається на дотації від уряду. 

Харківська міськрада скасувала податки на землю та нерухомість для бізнесу
Харків
Фото: Макс Требухов

Міська рада Харкова на сторінці у Facebook повідомила, що під час позачергової сесії ухвалила рішення скасувати для фізичних, юридичних осіб та підприємців податки на землю та нерухомість.

Рішення діятиме з 1 квітня до 30 червня і спрямоване на заохочення бізнесу та громадян, які, попри постійні обстріли та важку ситуацію з енергетичною безпекою у прифронтовому регіоні, продовжують працювати у Харкові. 

Через податкові пільги бюджет міста втратить близько 1 мільярда гривень надходжень. Проте мер Ігор Терехов сподівається на те, що уряд закриє цей мінус шляхом дотацій. За таких умов податкове послаблення можна буде продовжити й надалі. Влада Харкова планує повернутися до цього питання, коли сплине термін нинішньої ухвали. 

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