ДБР передало в управління держави понад 23 млн грн із рахунків російських компаній

Фірми здійснювали в Україні торгівлю хімічними продуктами, а кошти йшли до країни-агресорки.

Працівники Державного бюро розслідувань за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів понад 23 млн гривень з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є росіяни.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Раніше Печерський райсуд арештував кошти на банківських рахунках компаній, які здійснювали в Україні торгівлю хімічними продуктами, зокрема - лакофарбовими матеріалами. Отримані прибутки від діяльності цих компаній спрямовувались до Росії.

Кримінальне провадження було відкрито за статтею "дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України" (ст. 110-2 КК України).

ДБР продовжує системну роботу з виявлення та припиненню незаконної діяльності росіян в Україні.