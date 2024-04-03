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В Україні власникам ТОВ дали можливість перевести свої частки до Національного депозитарію

У Нацдепозитарії назвали це рішення "революційним нововведенням".

В Україні власникам ТОВ дали можливість перевести свої частки до Національного депозитарію
Національний депозитарій України
Фото: csd.ua

В Україні запрацювала нова облікова система часток товариств: тепер товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю і їх учасники можуть перевести облік часток з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України.

Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Система запрацювала з березня, новою послугою вже встигло скористатися ТОВ «Шпола-Агро Індустрі».

Член Нацкомісії Максим Лібанов пояснив, що метою такого обліку є фіксація фактів набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки і захист права власності на частку від його несанкціонованої втрати. 

"Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням. Одна особа зможе об’єднати свої права власності на цінні папери та частку в товаристві в одній депозитарній установі та скористатися додатковими сервісами, які пропонує Центральний депозитарій", - зазначила член правління Національного депозитарію Марина Адамовська.

Вона додала, що використання рахунків умовного зберігання (ескроу) для гарантування виконання зобов’язань за операціями з відчуження часток підвищить гарантії кредиторів, права та вимоги яких забезпечуються заставою прав на частку товариства. 

Нацкомісія з цінних паперів перелічила переваги обліку в системі депозитарію. Серед них:

  • додатковий механізм захисту права власності на частки товариства,
  • гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі),
  • дієвий механізм гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства (рахунок умовного зберігання (ескроу),
  • технологічний спосіб проведення електронних зборів учасників товариства,
  • нові можливості при проведенні корпоративних подій (виплата дивідендів та направлення повідомлень через облікову систему),
  • консолідація учасником свого інвестиційного портфеля в одній депозитарній установі.
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