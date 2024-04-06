"Домінувати на ринках третіх країн": Сергій Висоцький оцінив співпрацю України та США в "оборонці"

Перспективи перемоги у війні проти Росії будуть більшими, якщо Україна продовжить посилювати зв'язки з американськими компаніями оборонного сектору та у разі збільшення інвестицій із США у вітчизняний сектор ВПК.

Про це "Телеграфу" на полях Економічного та безпекового форуму у Києві в п'ятницю, 5 квітня, розказав Сергій Висоцький, заступник голови NAUDI, Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, колишній народний депутат. Асоціація виробників виступила співорганізатором та спонсором цієї конференції.

"Це не тільки security форум і питання безпеки, а й економіки. Це дуже пов'язані речі. Ми розуміємо, що без економічної допомоги наших партнерів, без того, щоб посилювати зв'язки між нашим оборонним бізнесом і американським, нам буде важко. Проте у разі співпраці наші перспективи перемогти у війні будуть більшими. Тому для нас сьогодні дуже важливо виступити співорганізаторами конференції, яка поєднує американський та український бізнес та безпекові світи. Звичайно, тут представлений ряд американських інвесторів, венчурних інвесторів, тут є колишні представники розвідспільноти, експерти з питань безпеки і представники американських компаній, а також українських підприємств, яких ми запросили (вони є членами нашої асоціації). Сподіваюсь, на полях цієї конференції зможемо поговорити про можливу спільну кооперацію і підтримку українських проєктів. І таким чином спільно рухатися до нашої перемоги у війні", — розказав Сергій Висоцький.



За його словами, на сьогодні вже є американські компанії, які готові ризикувати та інвестувати кошти в спільні чи в українські проєкти.

"Поки що великі компанії, як правильно відмітив генерал Девід Петреус і дипломат Курт Волкер, у них все добре, і вони не будуть ризикувати. Але венчурний капітал, який оперує ризикованими інвестиціями, а також невеликі оборонні компанії США, які хочуть досягти вищих рівнів, звичайно, вони дивляться на Україну як на партнера, дивляться на наші компанії, на наші ноу-хау тощо. Фактично, мова йде про те, щоб, долучаючись до технологій, які є в США, використовуючи наші виробничі і технологічні бази, робити спільні продукти, щоб потім можна було домінувати на ринках третіх країн, що допомагатиме нам також виграти війну", — сказав він.

Сергій Висоцький додав також, що американські та іноземні компанії, у яких є прагнення перейти з умовної третьої ліги у секторі ВПК, в другу, "а з другої в першу, вони вже розпочинають роботу": "Я знаю навіть про невеликі (до одного мільйона доларів), але вже якісь інвестиції, які підуть в Україну. Проте це тільки перші кроки, які можливо дозволять показати найбільш системним американським гравцям, що Україна готова, і ми як асоціація готові, виробляти зброю разом, продавати її разом. І звичайно зможемо витісняти звідси Росію".



Варто зауважити, що Міжнародний форум з економіки та безпеки в Києві відбувся 5 квітня завдяки співорганізації та коспонсорству NAUDI. Це вже другий форум за часи повномасштабного вторгнення росії, що проводиться під патронатом колишнього очільника ЦРУ генерала Девіда Петреуса. Захід відвідали понад 150 гостей з України та США, зокрема посол та колишній спецпредставник Держдепу США у переговорах щодо України Курт Волкер.