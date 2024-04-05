"Демобілізація протягом місяця після 36 місяців служби", - Геращенко назвала принципові норми в законі про мобілізацію

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко вважає, що для суспільства важливо почути публічну позицію Президента і Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського щодо закону про мобілізацію. Про це вона заявила під час брифінгу. Крім того, депутатка окреслила норми, які будуть принциповими для фракції.

Так, одним з принципових буде питання демобілізації. "ЄС" наполягає, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби – 36 місяців.

«Військові говорять, що коли ти знаходишся на Бахмутському, Авдіївському напрямку, на найважчих напрямках, навіть це надзвичайно важка історія і робота. Але 36 місяців – і потім не від рішення Ставки, не від настрою чи погоди має залежати питання демобілізації. А має бути протягом одного місяця звільнення військовослужбовців без додаткових умов», – наполягає депутатка.

«Має бути дуже чітко продуманий термін ротації. Наприклад, 10 гірсько-штурмова бригада понад 2 роки знаходиться на Бахмутському напрямку без жодної ротації. А є підрозділи, які навпаки весь цей час знаходилися в тилових регіонах і жодного разу не були долучені до бойових дій. Це несправедливо і неправильно, тому питання ротації має бути чітко визначено в новому законі про мобілізацію», – зауважила Геращенко. Також вона пропонує надавати відпустку до 6 місяців для тих, хто служив понад два роки.

Також закон про мобілізацію, додає Геращенко, має вирішувати питання мотиваці.

«Через навчальні центри, тренінги, коли людина знає, що її мобілізували і вона підготовлена, готова воювати. Це має бути і правильне фінансове забезпечення, і рекрутинг. Ми вважаємо, що саме рекрутингу має бути присвячена серйозна робота державного апарату, інформаційна робота і в першу чергу робота по забезпеченню. Тому рекрутинг – важлива складова мобілізаційної кампанії», – переконана співголова фракції.

Вона також зауважила на необхідності скасувати 100%-ву бронь для силових структур. «Якщо у нас сьогодні є 50% броні для державних установ, то ми наполягаємо на тому, щоб в силових структурах також не було 100%-ої броні, щоб там також була визначена бронь 50%. Силові структури, де як правило працюють чоловіки, які мають відповідну військову підготовку, мають сьогодні і захищати державу на фронті», – переконана народна депутатка.