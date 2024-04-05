У Камʼянському на Дніпропетровщині відкрився Центр рекрутингу української армії

Центр став четвертим таким центром в регіоні.

У місті Камʼянське Дніпропетровської області почав роботу Центр рекрутингу української армії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що Центр став 9-м таким закладом у державі та 4-м в регіоні.

Головне завдання центру – інформування та мотивація громадян долучитися до захисту держави, працюючи в армії за профільною у цивільному житті освітою.

В центрі доступні сотні вакансій військових частин ЗСУ, Нацгвардії, сил ТРО та прикордонної служби. Також тут можуть надати рекомендації вакансій в будь-який військовий підрозділ

Центр розташований за адресою: просп. Василя Стуса 10/12 (ЦНАП)

Зв'язатися з Центром можна за телефонами: 067 474 70 63, 067 474 70 69

Електронна пошта Центру: [email protected]