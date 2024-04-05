У Камʼянському на Дніпропетровщині відкрився Центр рекрутингу української армії

У місті Камʼянське Дніпропетровської області почав роботу Центр рекрутингу української армії.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що Центр став 9-м таким закладом у державі та 4-м в регіоні.
Головне завдання центру – інформування та мотивація громадян долучитися до захисту держави, працюючи в армії за профільною у цивільному житті освітою.
В центрі доступні сотні вакансій військових частин ЗСУ, Нацгвардії, сил ТРО та прикордонної служби. Також тут можуть надати рекомендації вакансій в будь-який військовий підрозділ
Центр розташований за адресою: просп. Василя Стуса 10/12 (ЦНАП)
Зв'язатися з Центром можна за телефонами: 067 474 70 63, 067 474 70 69
Електронна пошта Центру: [email protected]
- 2 квітня у Харкові відкрили два рекрутингові центри Сил оборони.
- У березні рекрутинговий центр відкрили у Дніпрі. Він став першим із восьми запланованих у області.
- Перед цим запрацював центр у Запоріжжі.
- Перший рекрутинговий центр відкрили у Львові в лютому цього року. Це був пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.