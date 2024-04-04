Абсолютно неприйнятно, коли стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО.

Сьогоднішнє засідання Ставки передусім було щодо виробництва та постачання дронів і РЕБ на цей рік. Всі, хто відповідальний за цей напрям, і щодо дронів усіх видів та РЕБ Україна буде міцнішою. Аналогічне завдання президент поставив щодо ракетної програми.

Про це у своєму звернені розповів президент України Володимир Зеленський.

“Також на Ставці був іще один детальний звіт – Головкома – щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати справді дуже хороші”, - наголосив президент.

Також була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР.

Сьогодні через удар “шахедів” по житловій забудові в Харкові чотири людини загинули, із них троє – рятувальники ДСНС. Вони прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання.

“Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба”, - підкреслив голова держави.

Президент зауважив, що абсолютно неприйнятно, коли стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію.