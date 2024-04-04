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Росіяни перекинули ППО з Рязанщини на фронт та до Криму, - партизани

Без ППО військові частини залишаються беззахисними.

Росіяни перекинули ППО з Рязанщини на фронт та до Криму, - партизани
Росіяни перекинули ППО з Рязанщини на фронт та до Криму
Фото: Атеш

Рязанська область Росії залишилася з невеликою кількістю ППО.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

Агенти “Атеш” зі складу ЗС Росії повідомляють, що стикаються з нестачею систем ППО в Рязанській області. Військове командування шукає можливості забезпечення захисту військових частин, проте розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що більшість ППО перекинули на лінію фронту та до Криму. 

На думку партизанів, це демонструє, що керівництву РФ важливіше продовжувати криваву війну, ніж захищати свої регіони.

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