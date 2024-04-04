Росіяни перекинули ППО з Рязанщини на фронт та до Криму, - партизани

Росіяни перекинули ППО з Рязанщини на фронт та до Криму

Рязанська область Росії залишилася з невеликою кількістю ППО.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Агенти “Атеш” зі складу ЗС Росії повідомляють, що стикаються з нестачею систем ППО в Рязанській області. Військове командування шукає можливості забезпечення захисту військових частин, проте розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що більшість ППО перекинули на лінію фронту та до Криму.

На думку партизанів, це демонструє, що керівництву РФ важливіше продовжувати криваву війну, ніж захищати свої регіони.