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Кудрицький: росіяни змінили тактику обстрілів енергетичних об’єктів України

Ворог намагається уразити як здатність нашої держави виробляти електроенергію, так і здатність її транспортувати магістральними мережами

Кудрицький: росіяни змінили тактику обстрілів енергетичних об’єктів України
голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Росіяни змінили тактику обстрілів енергетичних об’єктів. Ворог застосовує комбіновані удари по електростанціях “Укренерго”.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький на брифінгу в "Українському медіацентрі".

Кудрицький нагадав, що 22 березня — напередодні завершення опалювального сезону — Росія завдала ракетно-дронового комбінованого удару по енергосистемі.  

З того часу атаки на енергетичні об’єкти держави почали фіксувати щодня. При цьому ворог намагається уразити як здатність України виробляти електроенергію, так і здатність її транспортувати магістральними мережами, підкреслив Кудрицький.

“Найбільших пошкоджень зазнали гідроелектростанції,  теплові електростанції, деякі теплоелектроцентралі. Також атак зазнали численні магістральні підстанції “Укренерго”. Одночасно РФ намагалась позбавити електроенергії окремі великі міста. Це Харків, Одеса, Кривий Ріг та інші”, — розповів голова правління “Укренерго”. 

За його словами, цього року російські атаки на енергетичну інфраструктуру відрізняються високою інтенсивністю обстрілів.

“Задум не змінився, змінилася тактика. Застосовують комбіновані удари: різні типи ракет і “шахеди”. Ворог робить ставку на дрони більше, ніж у минулому сезоні. Але як ми бачимо, РФ застосовує і великі обсяги ракет. У минулий опалювальний сезон ми спостерігали одну атаку за один-два тижні. Зараз це безперервна серія. Щодо кількості "шахедів", якими ворог намагався уразити енергетичні об’єкти: лише за неповні півтори декади ця кількість уже зрівнялася з тією, яку ми бачили в минулому опалювальному сезоні за декілька місяців”, — додав Кудрицький.

Голова правління НЕК “Укренерго” відзначив, що роботи над відновленням енергооб’єктів ведуть безперервно. 

“Мова не тільки про регіони, де є проблеми з енергопостачанням. А й у всіх регіонах, які так чи інакше постраждали від російських атак. Там, де обмеження електроспоживання немає, намагаємось відновити якомога більше обладнання, щоб збільшити надійність і стійкість цих регіонів до можливих майбутніх атак ворога”, — пояснив Кудрицький.

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