Судді Тандиру, який скоїв смертельну ДТП, продовжили тримання під вартою

Суддя перебуватиме під вартою до 2 червня 2024 року.

Суддю Олексія Тандира, який у травні минулого року збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, залишили під вартою до 2 червня цього року включно без визначення застави.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", – зазначили у прокуратурі.

Що відомо про справу