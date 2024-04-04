Судді Тандиру, який скоїв смертельну ДТП, продовжили тримання під вартою

Суддю Олексія Тандира, який у травні минулого року збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, залишили під вартою до 2 червня цього року включно без визначення застави.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", – зазначили у прокуратурі.
Що відомо про справу
- 25 травня 2023 року, голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
- За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
- У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершили, і справа перебуває на розгляді суду.
- Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
- У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
- Раніше стало відомо, що Тандир, перебуваючи у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. З моменту скоєння смертельної ДТП йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.
- У грудні 2023 року суддю Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця, залишили під вартою до квітня.
- У лютому Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила про поновлення розгляду дисциплінарної справи щодо судді.
- У березні Київський апеляційний суд відмовився відправити під домашній арешт суддю Олексія Тандира.
- Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.