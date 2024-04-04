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Судді Тандиру, який скоїв смертельну ДТП, продовжили тримання під вартою

Суддя перебуватиме під вартою до 2 червня 2024 року. 

Судді Тандиру, який скоїв смертельну ДТП, продовжили тримання під вартою
Фото: Грунт

Суддю Олексія Тандира, який у травні минулого року збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, залишили під вартою до 2 червня цього року включно без визначення застави.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. 

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", – зазначили у прокуратурі. 

Що відомо про справу

  • 25 травня 2023 року, голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
  • За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. 
  • У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершили, і справа перебуває на розгляді суду.
  • Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
  • У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
  • Раніше стало відомо, що Тандир, перебуваючи у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. З моменту скоєння смертельної ДТП йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.
  • У грудні 2023 року суддю Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця, залишили під вартою до квітня.
  • У лютому Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила про поновлення розгляду дисциплінарної справи щодо судді.
  • У березні Київський апеляційний суд відмовився відправити під домашній арешт суддю Олексія Тандира.
  • Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. 
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