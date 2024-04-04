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Ракетний удар по 128-й бригаді: СБУ розглядає версію зламу месенджера військового

Однією із загроз є розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових.

Ракетний удар по 128-й бригаді: СБУ розглядає версію зламу месенджера військового
Ілля Вітюк
Фото: СБУ

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що спецслужба не виключає, що ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді у листопаді минулого року стався унаслідок зламу месенджера одного з військових, де було листування про час і місце шикування особового складу бригади для нагородження.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

“Однією із загроз є розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Розсилає їх хакерське угруповання «Армагедон». Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається «зламати» пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків. У ході розслідування однієї з атак, під час якої загинуло понад 30 наших військовослужбовців, ми знайшли, що на один з пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому і прилетіла ракета”, – сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, Вітюк підтвердив, що слідство стосується удару про 128-й ОГШБр. 

“Так. Зараз одна із основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях”, – наголосив він.

Також Вітюк заявив, що безпечного месенджера не існує. Служба безпеки подала ініціативу, щоб усі міжнародні платформи відкрили в Україні офіційні представництва. Тоді вони будуть зобовʼязані виконувати рішення українського суду.

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