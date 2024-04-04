Шмигаль обговорив із президентом Латвії ідею спільних оборонних виробництв

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Ризі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
Як повідомив Шмигаль на своїх сторінках у соцмережах, із Рінкевичсом обговорили плани з урядом Латвії розширити співробітництво й започаткувати спільні оборонні виробництва.
"Серед тем нашого діалогу: підтримка вступу України в ЄС і НАТО, напрацювання нових рішень із конфіскації російських активів у Латвії, посилення співробітництва у сфері безпеки між нашими державами", - додав український прем'єр.
- Латвія планує передати Україні найближчим часом безпілотники власного виробництва на мільйон євро. Також на квітень запланована поставка чергового пакету військової допомоги на понад 20 мільйонів євро. Крім того, держави планують спільне виробництво БпЛА.
- Напередодні Шмигаль в Естонії теж говорив із керівництвом держави про спільні проєкти в оборонній сфері.