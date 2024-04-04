Шмигаль обговорив із президентом Латвії ідею спільних оборонних виробництв

Також ішлося про конфіскацію російських активів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Ризі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Ризі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Як повідомив Шмигаль на своїх сторінках у соцмережах, із Рінкевичсом обговорили плани з урядом Латвії розширити співробітництво й започаткувати спільні оборонні виробництва.

"Серед тем нашого діалогу: підтримка вступу України в ЄС і НАТО, напрацювання нових рішень із конфіскації російських активів у Латвії, посилення співробітництва у сфері безпеки між нашими державами", - додав український прем'єр.