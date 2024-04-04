Федоров: на ТОТ Запорізької області окупанти посилюють репресії українців

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють репресії українців. Зокрема, залякують, що із 1 липня доведеться здавати іспити із росмови та історії.

Про це розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що після виборів путіна на ТОТ ставлення окупантів до українців змінилося.

Зокрема, на окупованих територіях розпочалася підготовка до мобілізації. Зокрема, актуалізують дані про строковиків. Федоров зазначив, що це фактично є майбутнє поповнення на лінії фронту. Також він повідомив, що мобілізаційний потенціал ТОТ – 50 тисяч чоловіків, для строковиків цифра в рази менша.

За словами очільника ОВА, на окупованих землях вкотре посилена фільтрація. У Мелітополі, Бердянську, Токмаку знову встановлено мобільні блок-пости, на вулицях більше військових, патрулів з собаками. також росіяни зупиняють людей на вулиці, вимагають документи і перевіряють наявність на військовому обліку.

За словами Федорова, також окупанти готуються до примусової паспортизації.

"Залякують мешканців, що з 1 липня отримати аусвайс можна буде тільки після іспитів з історії та росмови", – написав він.

Федоров додав, що репресивна політика окупантів посилюється, загроза для українського населення на захоплених територіях росте.