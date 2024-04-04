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Ядерна установка "Джерело нейтронів" знеструмлена внаслідок обстрілу Харкова

Система аварійного живлення спрацювала в штатному режимі. 

Ядерна установка "Джерело нейтронів" знеструмлена внаслідок обстрілу Харкова
Фото: НАН України

Унаслідок російського обстрілу Харкова ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання.

Цю інформацію, отриману від експлуатуючої організації – Національного наукового центру "Харківський фізико - технічний інститут" – поширила Державна інспекція ядерного регулювання України. Живлення припинилося о 8:30.

"Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори. Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми", – йдеться у повідомленні.

Це – не єдиний ядерний об'єкт, який сьогодні постраждав унаслідок дій росіян. ЗАЕС опинилася на межі блекауту: унаслідок обстрілу відключена одна зовнішня повітряна лінія. Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією однією електропередачі ПЛ-750кВ.

  • "Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.
  • Це єдина в світі ядерна підкритична установка. До початку повномасштабного російського вторгнення ядерна установка перебувала на етапі фізичного пуску, активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24 лютого оперативним персоналом установка була переведена в глибокий підкритичний стан.
  • "Джерело нейтронів" росіяни обстрілювали прицільно. У 2022 окупанти завдали по цьому ядерному об'єкту 74 ударів. Ці обстріли могли призвести до екоциду.
  • В лютому 2024 три російські генерали отримали підозри за вказівки прицільно бити по "Джерелу нейтронів".
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