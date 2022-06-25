У Харкові росіяни обстріляли ядерну установку

Російські війська у суботу, 25 червня, обстріляли дослідницьку ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Будівля інституту, де вона розташована, зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Пошкоджено північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки, вентиляційні канали, вентиляційну трубу основної будівлі, систему охолодження клістронної галереї прискорювача, корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення, обшивку основної будівлі установки.

Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Інформація про наслідки ушкоджень уточнюється персоналом. Зовнішнє електропостачання джерела нейтронів відсутнє. Радіаційний фон – у нормі.

Починаючи з березня територія інституту, на якій розташована установка "Джерело нейтронів", кілька разів обстрілювалась російськими військами. Інфраструктурі інституту вже завдано катастрофічних збитків. Під обстріли потрапила безпосередньо ядерна установка, зазнали значних пошкоджень будівлі інституту.

Ядерну установку "Джерело нейтронів" запустили в 2016 році за підтримки США в межах програми з нерозповсюдження ядерної зброї. Установка призначена для проведення досліджень у різних галузях науки та техніки, розробки радіоізотопів для потреб медицини й промисловості, вирішення проблем ядерної енергетики, продовження термінів експлуатації атомних електростанцій.

Нагадаємо, що у декількох районах Харкова зберігається загроза артилерійського обстрілу російськими військами.