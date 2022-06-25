Ворог втрачає позиції, - оперативне командування "Південь"

Російські окупанти шукають способи, щоб евакуюватися з Херсонщини пораненими.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зазначається, що ситуація на лінії фронту стабільно напружена, але під контролем Сил оборони.

"Ворог втрачає позиції і не знаходить мотивації для ведення наступальних дій. Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а заглиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги та чекають на легке поранення", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначають у командуванні, налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими.

Нагадаємо, що російські війська двічі спробували відновити втрачені позиції в районі Потьомкіного (Херсонська область), але невдало. Вороги втратили два танки, чотири ББМ і 19 окупантів, після чого відступили.

За даними Міноборони, російські окупанти намагаються втримати вже захоплені території Запорізької та Херсонської областей, а також обладнують позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступальних дій з боку Збройних сил України.