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Росіянам не вдалося оточити Сєвєродонецьк, - мер

Керівник ВЦА визнав, що ситуація складна.

Росіянам не вдалося оточити Сєвєродонецьк, - мер
Хімзавод «Азот» через розбите вікно в місті Сєвєродонецьк Луганської області, Україна, 19 червня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Українські військові мали відійти на більш підготовлені позиції, майже всі вийшли з Сєверодонецька, що не дало можливості росіянам оточити наших воїнів.

Про це в ефірі загальноукраїнського телемарафону заявив керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, якого цитує у Телеграм керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація досить складна. Наші військові мали відійти на більш укріплені позиції оборонні, як дозволять надалі вести оборону і збережуть життя нашим військовим. Але, на жаль, місто майже залишили. Місто в блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося", - сказав Стрюк.

Нагадаємо, українські захисники отримали наказ відійти з Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. Оборону Лисичанська тримають. 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що заяви у соціальних мережах завадили операції з виходу українських військових із Сєвєродонецька у Луганській області.

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