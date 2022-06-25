Росіяни відновили застосування "Іскандерів" з території Білорусі, - повітряне командування "Центр"

Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр".

"Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» з цієї країни. Крилаті ракети «Калібр» морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України", - написали у командуванні.

На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – «Іскандер» та «Точка-У». На південному напрямку окупанти застосували ракети «ОНІКС» оперативно-тактичного комплексу «Бастіон».

"Зазначаємо, що ракети Х-22, «Онікс», «Іскандер» є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що знаходяться на озброєнні українських Повітряних Сил. Адже швидкість ракет «Онікс» та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети «Іскандер» летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО", - додали у командуванні.

Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, в ніч на 25 червня Росія випустила по Україні 48 крилатих ракет.

Цієї ночі повітряні тривоги не стихали в багатьох областях. Ударів було завдано по Житомирській і Чернігівській області. На Житомирщині обстріляли військові обʼєкти. За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна – поранена.

На Чернігівщині вороги вгатили по Десні. Є руйнування.

Також Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Ракети летіли з Чорного моря.