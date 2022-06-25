Росія вперше провела авіаудари з території Білорусі. Це провокація, щоб втягнути білорусів у війну, – ГУР

Українська розвідка вважає, що обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника.

Масовані ракетні удари по Україні, що відбулись цієї ночі з території Білорусі, є російською провокацією, спрямованою на втягнення білорусів у війну.

Про це повідомили в Telegram Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України", – повідомили в розвідці України.

Російські літаки злетіли з аеропорту "Шайковка" в Калузькій області. Потім вони увійшли в білоруський повітряний простір, стріляли ракетами, після чого повертались в "Шайковку". Удари були завдані по Київській, Чернігівській і Сумській областях.

"Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника", – наголосили в ГУР.

Там нагадали, що вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.

Сьогодні близько четвертої ранку ракетних ударів зазнали військові обʼєкти Львівщини, Чернігівщини та Житомирщини. По Львівській області їх запускали з Чорного моря.