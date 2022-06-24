Росія планує в Білорусі теракти, тамтешні офіцери вивозять свої сім'ї з Мозиря, - українська розвідка

Підрив житлових будинків дасть офіційний привід Лукашенкові втягнутися у війну проти України.

Росія планує підірвати житлові будинки в білоруському місті Мозир, щоб втягнути країну у війну.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"За отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення. Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих пригожиним і шойгу", - розповіли в розвідці.

У плани диверсантів входять теракти на території Білорусі.

В ГУР підкреслили - Кремль використовує той же сценарій, як і при розпалювання війни в Чечні. "Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків".

"Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи", - додали в українській розвідці.

Такий розвиток подій не залишить Олександру Лукашенку можливості уникнути участі у війні проти України.

В ГУР розповіли також, що офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.

Нагадаємо, за інформацією українського Генштабу, в Білорусі перебувають російські спецпризначенці та члени ПВК.

Державна прикордонна служба назвала провокацією дозвіл Білорусі для громадян України відвідувати ліси заповідника біля Рівненської області.