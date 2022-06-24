Міноборони підтвердило застосування Росією запалювальних боєприпасів на Сіверському напрямку

Окупанти обстріляли з них район Юнаківки, що в Сумській області.

Попри втрати особового складу і техніки, росіяни за кількома напрямками продовжують переважати сили оборони в артилерії у кілька разів. Це дає їм змогу здобувати певних тактичних успіхів. Основною метою противника у війні проти України станом на зараз залишається повне захоплення Донеччини і Луганської області та утримання захоплених районів Запорізької і Херсонської областей.

Про це речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу. Дані наведені станом на ранок.

Найгарячішими ділянками фронту залишаються південь і південний схід від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіаударів. Через удари по Лисичанську зруйнована велика кількість будівель.

Ракетні удари завдано по Харківській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Луганській і Донецькій областях. Окупанти застосвували ракети Х-59 і "Онікс".

На Донецькому напрямку оборонці ведуть бої з потужним російським угрупованням. Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, намагається оточити війська біля Лисичанська і блокувати логістичні шляхи. Хоче закріпитися біля Лоскутівки. В районі Борівського наступ відбито нашими оборонцями.

На Бахмутському напрямку ворог застосував штурмову та армійську авіацію. Для прикриття на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках росіяни зі своєї країни перемістили батарею С-300.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ знищили кілька ДРГ. Задля сковування дій наших військ окупанти завдали ракетного удару в районі н.п. Золота Нива (11 км від Великої Новосілки). Застосували армійську і штурмову авіацію.

На Краматорському, Запорізькому і Курахівському напрямках, попри відсутність активних дій, ворог веде постійні обстріли, щоб не допустити перекидання сил оборони на інші напрямки. Ворог розміновує порт Бердянськ і прилеглу акваторію.

На Харківському напрямку захисників обстрілюють з артилерії. За будь-яку ціну окупант прагне утримати захоплені рубежі. Для цього він активізував ДРГ. Біля Великого Бурлука проводяться інженерні роботи.

На Словʼянському напрямку захисники відбили штурм у районі Богородичного, Долини, Вірнопілля і н.п. Курулька. Ворожі війська намагаються покращити тактичне положення і виявити слабкі місця. Противник намагається створити умови для відновлення наступу на напрямках Ізюм-Барвінкове, Ізюм-Словʼянськ. Розгорнув батарею систем "Ураган".

Південнобузький і Таврійський напрямки – окупанти намагаються не допустити контрнаступ у Миколаївській і Херсонській областях. На Миколаївському напрямку за підтримки авіації росіяни завдали масованих ударів у районах Білої Криниці, Любомирівки, Степової Долини, Посад-Покровського, Благодатного і двох інших.

На Криворізькому напрямку ворог з "Ураганів" обстрілює обʼєкти транспортної інфраструктури.

На Волинському і Поліському напрямках загалом без змін. Білоруські війська прикривають кордон із Україною в Гомельській і Брестській областях. Білоруси нарощують систему фортифікаційного обладнання, оборонних позицій у прикордонних з Україною і країн ЄС районах.

З 22 червня по 1 липня з військкоматами Гомельської області проводяться мобілізаційні навчання. Загроза запуску ракет з Білорусі зберігається.

На Сіверському напрямку – ситуація теж без особливих змін. Чернігівщину і Сумщину обстріляли з артилерії, в районі Юнаківки противник з "Градів" застосував запалювальні боєприпаси.

У Чорному морі лишаються чотири кораблі з крилатими ракетами типу "Калібр". Можливий сумарний залп – до 32 ракет.

Нагадаємо, Сумська обласна військова адміністрація сьогодні повідомила, що по Сумщині ворожі війська вели обстріл фосфорними снарядами. Одну дитину було госпіталізовано за наслідком обстрілу.

Фосфорні боєприпаси належать до категорії запалювальної зброї. Їхнє використання заборонено міжнародним законодавством, але росіяни стріляли з них по українцях у багатьох областях, зокрема й Київській.