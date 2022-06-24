​Чернігівському військовому госпіталю передали апарати для пришвидшеного лікування відкритих ран

Сьогодні до Чернігівського військового госпіталю передали апарати V.A.C терапії для пришвидшеного лікування відкритих ран захисників України.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Зараз на апарати V.A.C терапії є великий попит, адже він допомагає у лікуванні великих рваних ран. Якщо у наших захисників є якісь запити, ми завжди шукаємо шляхи для того, аби допомогти, - розповів представник фірми.
Загалом, V.A.C терапія полягає у прискоренні загоєння гострих і хронічних ран шляхом застосування негативного тиску на уражену ділянку, що зменшує ризик розвитку запалення.
"Насправді, це обладнання досить актуальне, зважаючи на бойові дії у нашій країні. Особливо, коли мова йде про розкурочені до кістки вогнепальні поранення", - розповіла старша сестра хірургічного відділення військового госпіталю.
Нагадаємо, українські військові, рятувальники і поліцейські зможуть безкоштовно лікуватись у медзакладах МВС та Міноборони.