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​Чернігівському військовому госпіталю передали апарати для пришвидшеного лікування відкритих ран

V.A.C терапія дуже актуальна, особливо, коли мова йде про розкурочені до кістки вогнепальні поранення.

​Чернігівському військовому госпіталю передали апарати для пришвидшеного лікування відкритих ран
Апарат V.A.C терапії
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сьогодні до Чернігівського військового госпіталю передали апарати V.A.C терапії для пришвидшеного лікування відкритих ран захисників України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зараз на апарати V.A.C терапії є великий попит, адже він допомагає у лікуванні великих рваних ран. Якщо у наших захисників є якісь запити, ми завжди шукаємо шляхи для того, аби допомогти, - розповів представник фірми.

Загалом, V.A.C терапія полягає у прискоренні загоєння гострих і хронічних ран шляхом застосування негативного тиску на уражену ділянку, що зменшує ризик розвитку запалення.

"Насправді, це обладнання досить актуальне, зважаючи на бойові дії у нашій країні. Особливо, коли мова йде про розкурочені до кістки вогнепальні поранення", - розповіла старша сестра хірургічного відділення військового госпіталю.

Нагадаємо, українські військові, рятувальники і поліцейські зможуть безкоштовно лікуватись у медзакладах МВС та Міноборони.

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