В Білорусі перебувають російські спецпризначенці та члени ПВК, – заступник начальника ГУ Генштабу

Однак ознак наявності ударного угруповання для повторного наступу на українці немає.

Російська Федерація продовжує зосереджувати сили на наступі в східних регіонах України.

Про це заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив на брифінгу 23 червня.

У Волинському і Житомирському напрямках ознак формування ударних угруповань немає. Визначені підрозділи білоруських військових посилено охороняють прикордонну зону. Відомо також, що в Білорусі зараз перебувають російські спецпризначенці та приватні військові компанії.

"Не виключено, що з метою підготовки диверсійно-розвідувальних груп противника", – зазначив він.

Україні також відомо, що в Білорусі під приводом тренувань на базах зберігання знімають військову техніку зі зберігання. Ймовірно, її віддадуть росіянам, щоб вони перекинули її на Донецький чи Херсонський напрямки.

А на колишньому аеродромі Зябровка, що неподалік нашої Чернігівської області, білоруси активно будують військову інфраструктуру. Цю базу можуть готувати для надання Росії.

Для масштабного наступу на українців у білорусів зараз немає достатньої кількості сил і засобів. Але вони продовжують проводити демонстративні дії, щоб відволікати ЗСУ і не давати їм передислоковуватися.

На Чернігівському напрямку в прикордонні Росії лишається до трьох БТГ, систематично здійснюються обстріли сил оборони.

На Харківському напрямку російська армія намагається стримати сили оборони і не допустити їх вихід на держкордон та на Донецьку область. Ворожі обстріли продовжуються.

На Словʼянському напрямку противник намагається проводити штурм, постійно обстрілює наші позиції.

Сєвєродонецький напрямок має найінтенсивніші з усіх бойові дії. Сили оборони чинять опір, ведуть маневренну оборону. Ворог намагається повністю захопити місто, постійно обстрілює захисників, не полишає намагання наступати в напрямку Мирна Долина – Лисичанськ, щоб оточити підрозділи захисників. Всі українські частини діють за єдиним планом.

Бахмутський, Новопавлівський, Авдіївський – російська армія обстрілює наші позиції з усього спектру озброєння.

На Запорізькому ворог веде бойові дії, обстрілює позиції.

На Криворізькому, Херсонському і Миколаївському активних дій противника немає. Основні зусилля – обстріли та утримання зайнятих рубежів.

У Бесарабському районі ознак формування ударних угруповань немає.

В Чорному морі залишаються готовими до ракетних ударів 5 носіїв з сумарним залпом до 40 крилатих ракет. Однак є дані, що ворог продовжує розвідку по обʼєктах ухвалення рішень.

На тлі ракетних ударів відмічається задіяння ворогом диверсантів, підривної роботи, збору розвідданих, посилення психологічного тиску на цивільне населення.

"В західних областях України – з метою проведення диверсій на маршрутах доставлення гуманітарної та військової допомоги від країн-партнерів, у центральних та південних областях – з метою уточнення координат військових обʼєктів та обʼєктів цивільної інфраструктури", – повідомив заступник начальника ГУ Генштабу розвідувальні дані українських спецслужб.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що в цьому регіоні активність диверсантів зменшилась. певна частина з них знищена, але не виключається, що інші перейшли в сплячий режим і очікують вказівок. За тиждень затримали двох громадян України, які фотографували залізничну інфраструктуру столиці.

У Шевченківському районі затримали жінку з фото наших блокпостів. У Дніпровському затримали бойовика з окупованих територій, в Оболонському – фотографа наших позицій, який дзвонив на російські номери.

Виходячи з цього очевидно, що керівництво Росії не змінило мету – отримання контролю над повною територією України в будь-який спосіб. Головними військовими цілями на зараз лишається оточення сил оборони та захоплення Донецької і Луганської областей. У пріорітеті росіян – зрив постачання західного озброєння.

Нагадаємо, сьогодні Білорусь розпочала навчання в прикордонній з Україною Гомельській області. Лишається і загроза ракетних ударів – росіяни тримають на білоруській територерії ракетні комплекси.