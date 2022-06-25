За ніч по Україні випустили 48 крилатих ракет, – Подоляк

Він підкреслив, що Україна все знає і готова.

Цієї ночі Росія випустила по Україні 48 крилатих ракет.

Про це в твіттері повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає…" – написав він.

48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2022

Нагадаємо, що по Київській, Чернігівській, Житомирській і Сумській областях ракети запускалися з території Білорусі. Це перший авіаудар, здійснений з білоруської території. Літаки злітали з російського аеродрому, летіли до Білорусі, там пускали ракети і поверталися.

В ГУР Міноборони заявили, що таким чином Кремль намагається втягнути Білорусь безпосередньо у війну.