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За ніч по Україні випустили 48 крилатих ракет, – Подоляк

Він підкреслив, що Україна все знає і готова. 

За ніч по Україні випустили 48 крилатих ракет, – Подоляк
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Цієї ночі Росія випустила по Україні 48 крилатих ракет.

Про це в твіттері повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає…" – написав він.

Нагадаємо, що по Київській, Чернігівській, Житомирській і Сумській областях ракети запускалися з території Білорусі. Це перший авіаудар, здійснений з білоруської території. Літаки злітали з російського аеродрому, летіли до Білорусі, там пускали ракети і поверталися.

В ГУР Міноборони заявили, що таким чином Кремль намагається втягнути Білорусь безпосередньо у війну. 

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