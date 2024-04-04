Колишній бізнес-партнер Зеленського Борис Шефір знову висловився за дружбу з Росією і прирівняв Євросоюз до СРСР

Шефір виїхав від війни не у Росію, а в Німеччину, куди потрапив, як заявляє, "абсолютно випадково".

Колишній бізнес-партнер Президента Володимира Зеленського, співзасновник "Студії Квартал-95" Борис Шефір виїхав до Німеччини і висловлюється за налагодження дружніх стосунків із Росією.

В інтерв'ю Радіо Свобода" Шефір розповів, що в Україну не планує повертатися до кінця війни, співпрацю із "Кварталом" довелося припинити, а ще поскаржився, що Зеленський не відповідає на його дзвінки і "робить трохи не те, що мені подобається".

Також Шефір заявив, що його не влаштовує, як в Україні поводяться з російською культурою (йдеться про дерусифікацію та декомунізацію - Ред.), руйнують пам'ятники Пушкіну та іншим російським діячам. Крім того, повномасштабне вторгнення Росії в Україну назвав війною Путіна.

"...Ми вулиці іменем Бетховена називаємо, а в нас була війна з Німеччиною. У нас війна з Путіним, а не з Росією. Те, що там народ збожеволів, то це таке діло", - озвучив свою позицію Шефір і додав, що в Україні на свою сторону "перекручують історію доволі сильно".

Також брат Сергія Шефіра, експомічника Зеленського, висловився за "налагодження дружби" між державою-агресором і Україною, а також Білоруссю.

"Це було б прекрасно. Звісно-звісно, потрібно дружити знову. Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди. І з ними завжди можна…Ну, по-ідеї, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися...Я сподіваюся, що в нас з Росією будуть прекрасні відносини, як тільки вони підлікуються від свого божевілля. Ми повинні обов’язково прийти і сказати: ні-ні, потрібно дружити", - заявив Шефір-старший.

Він також вважає, що в СРСР 15 республік "жили дружно" і що цю "модель" перейняв тепер Євросоюз.

Те, що виїхав до Німеччини Шефір прокоментував тим, що це сталося "абсолютно випадково". Відкривати тут бізнес не буде, бо не знає мови. Натомість має плани в Україні, але чекає закінчення війни. Наразі тут діє ферма і є, за його словами, "дрібний бізнес для підтримки гаманця".

Хто такий Борис Шефір