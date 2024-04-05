Генсек НАТО заявив, що Європа та США потребують одне одного

Єнс Столтенберг вважає, що розширення Альянсу свідчить про те, що НАТО "робить щось правильне".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на церемонії на честь 75-річчя Альянсу заявив, що Європа та США "сильніші разом".

Як пише BBC, Столтенерг у своїй промові сказав, що не вірить у Європу та США поодинці, а вірить в них разом у складі НАТО.

На думку генсека блоку, Америка надає партнерам зі Старого Світу безпеку, а натомість потребує розвідку та дипломатичні важелі впливу з Європи.

Столтенберг також зазначив, що НАТО "робить щось правильне", свідченням чого є розширення Альянсу з 12 країн на початку його існування до 32.