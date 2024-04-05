Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
ГоловнаСуспільствоВійна

Генсек НАТО заявив, що Європа та США потребують одне одного

Єнс Столтенберг вважає, що розширення Альянсу свідчить про те, що НАТО "робить щось правильне". 

Генсек НАТО заявив, що Європа та США потребують одне одного
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на церемонії на честь 75-річчя Альянсу заявив, що Європа та США "сильніші разом".

Як пише BBC, Столтенерг у своїй промові сказав, що не вірить у Європу та США поодинці, а вірить в них разом у складі НАТО.

На думку генсека блоку, Америка надає партнерам зі Старого Світу безпеку, а натомість потребує розвідку та дипломатичні важелі впливу з Європи. 

Столтенберг також зазначив, що НАТО "робить щось правильне", свідченням чого є розширення Альянсу з 12 країн на початку його існування до 32.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies