Генсек НАТО заявив, що Європа та США потребують одне одного

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на церемонії на честь 75-річчя Альянсу заявив, що Європа та США "сильніші разом".
Як пише BBC, Столтенерг у своїй промові сказав, що не вірить у Європу та США поодинці, а вірить в них разом у складі НАТО.
На думку генсека блоку, Америка надає партнерам зі Старого Світу безпеку, а натомість потребує розвідку та дипломатичні важелі впливу з Європи.
Столтенберг також зазначив, що НАТО "робить щось правильне", свідченням чого є розширення Альянсу з 12 країн на початку його існування до 32.
- Генеральний секретар стверджує, що в наступні кілька днів країни-члени НАТО можуть оголосити про постачання систем ППО для України.
- Столтенберг пропонує створити фонд на 100 мільярдів доларів для допомоги нашій країні у протистоянні російській агресії.