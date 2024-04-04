В Києві відновлюють ремонт Кільцевої дороги, рух транспорту буде обмежено

Столичні дорожники відновлюють роботи з капітального ремонту Кільцевої дороги, які призупинялися на період зими.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
“У зв’язку з цим із 6 квітня буде обмежений рух транспорту ділянкою від розвороту біля Кільцевої дороги, 14-В у напрямку Жулянського шляхопроводу”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що на цей час рух транспорту буде організований двома смугами руху з протилежної сторони.
Крім того, закриють лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Трублаїні та в протилежному напрямку – на Одеську площу.
Очікується, що дорожники закінчать роботи до кінця жовтня.
Заплановано влаштування асфальтобетонного покриття, нового LED-освітлення, велодоріжок і тротуарів, благоустрій прилеглої території.
- В Києві з 30 березня до 15 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду з перекриттям смуги руху громадського транспорту.