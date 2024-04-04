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В Києві відновлюють ремонт Кільцевої дороги, рух транспорту буде обмежено

Обмеження руху транспорту почнеться з 6 квітня.

В Києві відновлюють ремонт Кільцевої дороги, рух транспорту буде обмежено
В Києві відновлюють ремонт Кільцевої дороги
Фото: Пресслужба КМДА

Столичні дорожники відновлюють роботи з капітального ремонту Кільцевої дороги, які призупинялися на період зими.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“У зв’язку з цим із 6 квітня буде обмежений рух транспорту ділянкою від розвороту біля Кільцевої дороги, 14-В у напрямку Жулянського шляхопроводу”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що на цей час рух транспорту буде організований двома смугами руху з протилежної сторони.

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Крім того, закриють лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Трублаїні та в протилежному напрямку – на Одеську площу.

Очікується, що дорожники закінчать роботи до кінця жовтня. 

Заплановано влаштування асфальтобетонного покриття, нового LED-освітлення, велодоріжок і тротуарів, благоустрій прилеглої території.

  • В Києві з 30 березня до 15 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду з перекриттям смуги руху громадського транспорту.
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