В Києві відновлюють ремонт Кільцевої дороги, рух транспорту буде обмежено

Столичні дорожники відновлюють роботи з капітального ремонту Кільцевої дороги, які призупинялися на період зими.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“У зв’язку з цим із 6 квітня буде обмежений рух транспорту ділянкою від розвороту біля Кільцевої дороги, 14-В у напрямку Жулянського шляхопроводу”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на цей час рух транспорту буде організований двома смугами руху з протилежної сторони.

Крім того, закриють лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Трублаїні та в протилежному напрямку – на Одеську площу.

Очікується, що дорожники закінчать роботи до кінця жовтня.

Заплановано влаштування асфальтобетонного покриття, нового LED-освітлення, велодоріжок і тротуарів, благоустрій прилеглої території.