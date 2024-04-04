Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 4 квітня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 83 вибухи.

По Білопільській громаді росіяни били дронами та ракетами з авіації.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів та вдарили по ній дроном.

Також з мінометів росіяни обстріляли Есманьську, Краснопільську, Середино-Будську та Путивльську громади.