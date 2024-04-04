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Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів області.

Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини
Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 4 квітня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 83 вибухи. 

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По Білопільській громаді росіяни били дронами та ракетами з авіації.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів та вдарили по ній дроном.

Також з мінометів росіяни обстріляли Есманьську, Краснопільську, Середино-Будську та Путивльську громади.

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