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Міжнародні партнери надали Україні 700 мільйонів доларів на розмінування, - Кабмін

Від початку вторгнення через вибухонебезпечні предмети сталося 656 нещасних випадків.

Міжнародні партнери надали Україні 700 мільйонів доларів на розмінування, - Кабмін
Розмінування території
Фото: Генштаб

Кабінет Міністрів України у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки підбив підсумки понад двохрічної роботи з розмінування території нашої держави.

Згідно з даними, наведеними на урядовому порталі, міжнародні партнери профінансували проєкти з гуманітарного розмінування на 2022-2027 роки на суму 700 мільйонів доларів. Найбільшими донорами стали США, Норвегія, Швейцарія, країни ЄС та Японія.

Кабмін обіцяє й надалі посилювати координацію протимінної діяльності з міжнародною спільнотою. Для цього запроваджено два інструменти: Секторальна робоча група, яка об'єднує всіх донорів у цьому напрямку, та відновлений у березні 2024 року кластер-платформа.

Зібрана урядом статистика свідчить, що за час повномасштабного вторгнення сталося 656 нещасних випадків, пов'язаних з мінами. Загинули 296 цивільних, ще 665 зазнали травм.

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