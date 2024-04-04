НАЗК: Понад 220 партій не прозвітували про майно, доходи і витрати

Порушників очікує штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Політичні партії (центральні офіси й регіональні осередки) подали до Національного агентства з питань запобіганні корупції майже 14 300 звітів. Проте понад 220 партій не прозвітували.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Звіти за чотири роки були зобов'язані подати парламентські партії, які отримують кошти державного фінансування та всі інші партії за IV квартал 2023 року. Непарламентські політсили мають подати звіти за 2020-2022 роки до 26 квітня.

Партії звітують про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Порушників очікує адміністративна відповідальність - мова йде про штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Серед партій, які не подали звіти, - ВО "Свобода", СДПУ (о), "Правий сектор", заборонена ОПЗЖ, "Громадянська позиція", "Фронт змін", "Опозиційний блок", "Демальянс", "Самопоміч", "Народовладдя", партія Шарія, заборонена комуністична партія та інші.